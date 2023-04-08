Ари заявил, что Черчесов однозначно был сильнее Карпина

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари назвал лучших тренеров, при которых он играл, сравнив профессиональный уровень Валерия Карпина и Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

«Лучшие тренеры, при ком я играл в России — Эмери, Мусаев и Карпин. Причем Валерий Георгиевич тогда был не только тренером, но и директором. Играл сразу несколько ролей. Но от этого качество его работы с командой никак не снижалось. Он удивительный человек и очень грамотный специалист. Думаю, Карпин может успешно работать где угодно. Но если говорить о сборной, то Черчесов однозначно был сильнее и опытнее Карпина. Если бы ему дали больше времени, он бы добился высоких результатов с командой. В свое время его недооценили», — приводит слова Ари Sport24.

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26-го — с Ираком (2:0).