Семак вспомнил, как сборная России добыла бронзу Евро-2008

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции, посвященной 100 дням до старта Евро-2020, рассказал о том, как проходил чемпионат Европы 2008 года, на котором сборная России дошла до полуфинала.

«Мы хотели выступить как можно лучше. Хотя начало турнира у нас не получилось. Отсутствие результата, волна критики, проблемы были... Но Гус Хиддинк сказал нам никогда не опускать руки, в дальнейшем все сложилось удачно для нас. Вышли из группы, выступили неплохо. Хотелось большего, но, думаю, заслуженно было, что играли в финале те команды (Испания и Германия — Прим. «СЭ»)», — сказал Семак.

На Евро-2008 российская сборная заняла второе место в группе D, и обыграла команду Нидерландов со счетом 3:1 в дополнительное время в 1/4 финала, после чего уступила Испании в полуфинале.

(Гоша Чернов)