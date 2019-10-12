Сборная России поздравила Никиту Симоняна с 93-летием

Сборная России поздравила с днем рождения первого вице-президента РФС Никиту Симоняна. Прославленному советскому футболисту и тренеру исполнилось 93 года.

Симонян в качестве футболиста провел большую часть карьеры в московском «Спартаке». С красно-белыми он выиграл четыре чемпионата и два Кубка СССР, а также трижды стал лучшим бомбардиром.

В составе сборной СССР он провел 20 матчей, забил 10 голов и стал олимпийским чемпионом-1956.

После завершения карьеры Симонян тренировал «Спартак», «Арарат», одесский «Черноморец» и сборную СССР. Со «Спартаком» он выиграл два чемпионата и три Кубка страны, с «Араратом» — чемпионат и Кубок.

Тренерскую деятельность Симонян завершил в 1985 году, после чего перешел на административную работу. Пост первого вице-президента РФС он занимает с 1992 года, трижды исполнял обязанности президента организации.