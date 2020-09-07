РФС обсуждает вариант смены формы на ЧМ-2022. Красно-белую форму могут заменить на бело-синюю

Как стало известно «СЭ», одним из вариантов основной формы сборной России для выступления на чемпионате мира 2022 года в Катаре, которые обсуждают РФС и аdidas, является бело-синий.

В сезоне-2020/21 (Лига Наций, отбор на Евро-2020 и сам чемпионат Европы) основной комплект выполнен в красно-белых цветах.

Новый комплект, в котором команда будет играть с 2022 года, может быть изготовлен в бело-синих цветах. Форма бело-синего цвета была основной для сборной России на чемпионате мира 2002 года.