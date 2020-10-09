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Сафонов и Евгеньев могут быть вызваны в сборную России

18:48
Матвей Сафонов. Фото ФК «Краснодар».
Матвей Сафонов. Фото ФК «Краснодар».
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Голкипер Матвей Сафонов и защитник Роман Евгеньев, которые играют за молодежную сборную России, сегодня утром сдавали тесты на коронавирус в расположении главной национальной команды, сообщает Sport24. По данным издания, футболистов могут перевести в первую сборную России на матчи Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

По информации «СЭ», вызов 21-летнего Сафонова и 21-летнего Евгеньева зависит от того, выйдет ли российская молодежка на Евро-2021 уже сегодня или нет. Команда Михаила Галактионова проводит игру с Эстонией на «Арене Химки», но все зависит от матча конкурентов — Сербия — Польша (начало — 19.00 по мск). Если задача не будет решена, то футболисты останутся в молодежке.

В случае выхода молодежной сборной на Евро-2021 перевод вратаря в основную команду исключать нельзя, а вот появление в ней защитника менее вероятно. Обе сборные работают рядом на базе в Новогорске.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-10-09-safonov-i-yevgenyev-mogut-byt-vyzvany-v-osnovnuyu-sbornuyu-rossii

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