Сафонов и Евгеньев могут быть вызваны в сборную России
Голкипер Матвей Сафонов и защитник Роман Евгеньев, которые играют за молодежную сборную России, сегодня утром сдавали тесты на коронавирус в расположении главной национальной команды, сообщает Sport24. По данным издания, футболистов могут перевести в первую сборную России на матчи Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).
По информации «СЭ», вызов 21-летнего Сафонова и 21-летнего Евгеньева зависит от того, выйдет ли российская молодежка на Евро-2021 уже сегодня или нет. Команда Михаила Галактионова проводит игру с Эстонией на «Арене Химки», но все зависит от матча конкурентов — Сербия — Польша (начало — 19.00 по мск). Если задача не будет решена, то футболисты останутся в молодежке.
В случае выхода молодежной сборной на Евро-2021 перевод вратаря в основную команду исключать нельзя, а вот появление в ней защитника менее вероятно. Обе сборные работают рядом на базе в Новогорске.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-10-09-safonov-i-yevgenyev-mogut-byt-vyzvany-v-osnovnuyu-sbornuyu-rossii