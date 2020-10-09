Сафонов и Евгеньев могут быть вызваны в сборную России

Голкипер Матвей Сафонов и защитник Роман Евгеньев, которые играют за молодежную сборную России, сегодня утром сдавали тесты на коронавирус в расположении главной национальной команды, сообщает Sport24. По данным издания, футболистов могут перевести в первую сборную России на матчи Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

По информации «СЭ», вызов 21-летнего Сафонова и 21-летнего Евгеньева зависит от того, выйдет ли российская молодежка на Евро-2021 уже сегодня или нет. Команда Михаила Галактионова проводит игру с Эстонией на «Арене Химки», но все зависит от матча конкурентов — Сербия — Польша (начало — 19.00 по мск). Если задача не будет решена, то футболисты останутся в молодежке.

В случае выхода молодежной сборной на Евро-2021 перевод вратаря в основную команду исключать нельзя, а вот появление в ней защитника менее вероятно. Обе сборные работают рядом на базе в Новогорске.