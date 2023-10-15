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Сегодня, 19:00

Россия — Кения: время начала и трансляция матча сборной

Россия сыграет с Кенией в товарищеском матче 16 октбяря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная Россия сыграет с командой Кении в товарищеском матче 16 октября, в понедельник. Игра пройдет в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния Россия — Кения будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 18.40 мск.

12 октября в Москве российская сборная обыграла Камерун в товарищеском матче со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий ЦСКА Федор Чалов.

Сборная Россия по футболу: новости, состав команды, статьи, видео и фото

Товарищеские матчи.
16 окт, 19:00. Mardan Stadium (Анталья)
Россия
Кения

Федор Чалов
Футбол
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
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