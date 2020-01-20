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Роман Нойштедтер: «Конечно, Бельгию можно обыгрывать»

12:25
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Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер оценил шансы команды в матче со сборной Бельгии на Евро-2020.

— Важны не имена соперников, а как сам будешь готов. Я проходил с командой сборы перед мировым первенством два года назад, знаю, что Станислав Черчесов со своим штабом отлично подведет команду к турниру. ЧМ-2018 это продемонстрировал. Жаль, чуть не повезло в серии пенальти с Хорватией, но это футбол. В целом же то, что команда творила на Кубке мира — это был кайф.

— А вот Бельгией в отборочной группе получилось не очень. Первую по рейтингу сборную мира вообще можно обыгрывать?

— Конечно, можно. И очень здорово, что мы уже дважды встречались, имеем хорошее представление о сопернике. Немного зная Станислава Саламовича (Черчесова — Прим. К.А.), подозреваю, что он уже сейчас понимает, какую выберет тактику против бельгийцев. Каждому футболисту будет хорошо понятна его задача. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Романа Нойштедтера — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/roman-noyshtedter-cherchesov-uzhe-znaet-kak-igrat-s-belgiey-1633479/

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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