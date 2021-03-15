Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о составе сборной России на предстоящие матчи отборочного цикла к ЧМ-2022.

«Вполне заслуженный вызов для ребят. Дюпин и Максименко сейчас — двое вратарей, которые тащат свои команды вверх. Можно назвать целый ряд матчей, где именно они принесли очки своим командам. Вызов Самошникова объясняется просто — у нас дефицит крайних защитников. В последнее время нет никого лучше Жиркова. Может быть, Илья потянет — надо смотреть. Думаю, что Макаров на очереди в сборную из «Рубина». Больше пока никого не вижу», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Юрий Дюпин и Илья Самошников впервые вызваны в сборную России. Стартовый матч квалификации ЧМ-2022 россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.

(Владимир Пушкарев)