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В сборной России — шесть игроков из «Зенита» и по три из «Спартака» и «Динамо»

12:35
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Шесть игроков «Зенита» попали в состав сборной России для подготовки к матчам отбора ЧМ-2022. Это Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев и Артем Дзюба.

Сборная России.Объявлен состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

Питерский клуб имеет самое большое представительство своих футболистов в национальной команде.

Далее больше всех игроков в национальной команде имеют «Спартак» и «Динамо» — по три.

От «Спартака» это Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев.

От «Динамо» — Антон Шунин, Роман Нойштедтер и Даниил Фомин.

По два игрока имеют ЦСКА (Мариу Фернандес и Ильзат Ахметов), «Сочи» (Сослан Джанаев и Антон Заболотный), «Рубин» (Юрий Дюпин и Илья Самошников) и «Краснодар» (Игорь Смольников и Алексей Ионов).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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