В сборной России — шесть игроков из «Зенита» и по три из «Спартака» и «Динамо»
12:35
Шесть игроков «Зенита» попали в состав сборной России для подготовки к матчам отбора ЧМ-2022. Это Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев и Артем Дзюба.
Питерский клуб имеет самое большое представительство своих футболистов в национальной команде.
Далее больше всех игроков в национальной команде имеют «Спартак» и «Динамо» — по три.
От «Спартака» это Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев.
От «Динамо» — Антон Шунин, Роман Нойштедтер и Даниил Фомин.
По два игрока имеют ЦСКА (Мариу Фернандес и Ильзат Ахметов), «Сочи» (Сослан Джанаев и Антон Заболотный), «Рубин» (Юрий Дюпин и Илья Самошников) и «Краснодар» (Игорь Смольников и Алексей Ионов).
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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