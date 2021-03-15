Шесть игроков «Зенита» попали в состав сборной России для подготовки к матчам отбора ЧМ-2022. Это Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев и Артем Дзюба.

Питерский клуб имеет самое большое представительство своих футболистов в национальной команде.

Далее больше всех игроков в национальной команде имеют «Спартак» и «Динамо» — по три.

От «Спартака» это Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев.

От «Динамо» — Антон Шунин, Роман Нойштедтер и Даниил Фомин.

По два игрока имеют ЦСКА (Мариу Фернандес и Ильзат Ахметов), «Сочи» (Сослан Джанаев и Антон Заболотный), «Рубин» (Юрий Дюпин и Илья Самошников) и «Краснодар» (Игорь Смольников и Алексей Ионов).