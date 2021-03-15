Главный тренер «Химок» Черевченко прокомментировал вызов Мирзова в сборную России

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко заявил, что полузащитник команды Резиуан Мирзов своей игрой не подведет сборную России по футболу.

Мирзов попал в список игроков, вызванных в национальную команду на отборочные матчи чемпионата мира-2022 с командами Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

«Я очень рад за Мирзова, своей игрой за клуб он заслужил вызов в национальную команду. Выпустят ли его на поле? Это решение должен принимать тренерский штаб сборной. Но если выйдет, то не должен подвести, как и другие игроки, которых позвали на сбор», — сказал Черевченко ТАСС.

Мирзов был взят «Химками» в аренду у «Спартака» и провел в текущем сезоне в РПЛ 11 матчей, в которых забил пять мячей.