Жирков сомневается, что получит вызов в сборную России
Экс-защитник «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков в интервью «Матч ТВ» признался, что сомневается в возвращении в сборную России после полного восстановления от травмы.
— Представители сборной с вами связывались?
— Когда тренировался, видел и Онопко, и Писарева. Просто пообщались и все. А зачем со мной связываться, если я был травмирован и без команды? Я же не Кузяев (улыбается). Но это, шутка, конечно. Если серьезно, куда мне в сборную. Думаю, что даже когда окончательно вылечусь, в ней вряд ли буду.
— Но в целом, получается, еще не наигрались?
— Когда получаешь травму, всегда хочется преодолеть проблему и играть! Так что будем стараться вернуться.
— Поддержку на эту тему со стороны друзей и хороших знакомых чувствуете?
— Тут был на эту тему случай. Тренировался, где «Строгино» работает. Переодеваюсь на улице, вижу, идет человек, явно тренер. Чувствую, что идет именно ко мне. Так и есть. Подходит и говорит: «Здравствуйте, Юра. Хватит футбол мучить! Неужели еще играть хотите!». В общем практически «наехал», мол пора заканчивать. Про себя подумал — надо же, у человека прямо необходимость была подойти ко мне, что-то мне такое сказать, причем явно с претензией (улыбается).
— Обратных ситуаций тоже, наверняка, немало, когда вас просят не заканчивать, а продолжать карьеру?
— Есть такие случаи, их действительно много. Но посмотрим как сложится. Повторюсь, все зависит от предложений. А дальше, будем думать.
У 38-летнего игрока после ухода из «Зенита» на данный момент нет профессионального контракта. Ранее сообщалось, что он может вернуться в ЦСКА, но эта информация не подтвердилась.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvnews_NI1410520_Noga_prakticheski_zdorova_Gotov_rassmatrivat_predlozhenija__jeshhe_god_khochu_poigrat_Jurij_Zhirkov_dal_intervju_Match_TV
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю