Жирков сомневается, что получит вызов в сборную России

Экс-защитник «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков в интервью «Матч ТВ» признался, что сомневается в возвращении в сборную России после полного восстановления от травмы.

— Представители сборной с вами связывались?

— Когда тренировался, видел и Онопко, и Писарева. Просто пообщались и все. А зачем со мной связываться, если я был травмирован и без команды? Я же не Кузяев (улыбается). Но это, шутка, конечно. Если серьезно, куда мне в сборную. Думаю, что даже когда окончательно вылечусь, в ней вряд ли буду.

— Но в целом, получается, еще не наигрались?

— Когда получаешь травму, всегда хочется преодолеть проблему и играть! Так что будем стараться вернуться.

— Поддержку на эту тему со стороны друзей и хороших знакомых чувствуете?

— Тут был на эту тему случай. Тренировался, где «Строгино» работает. Переодеваюсь на улице, вижу, идет человек, явно тренер. Чувствую, что идет именно ко мне. Так и есть. Подходит и говорит: «Здравствуйте, Юра. Хватит футбол мучить! Неужели еще играть хотите!». В общем практически «наехал», мол пора заканчивать. Про себя подумал — надо же, у человека прямо необходимость была подойти ко мне, что-то мне такое сказать, причем явно с претензией (улыбается).

— Обратных ситуаций тоже, наверняка, немало, когда вас просят не заканчивать, а продолжать карьеру?

— Есть такие случаи, их действительно много. Но посмотрим как сложится. Повторюсь, все зависит от предложений. А дальше, будем думать.

У 38-летнего игрока после ухода из «Зенита» на данный момент нет профессионального контракта. Ранее сообщалось, что он может вернуться в ЦСКА, но эта информация не подтвердилась.