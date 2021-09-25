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Жирков сомневается, что получит вызов в сборную России

08:04
Юрий Жирков. Фото ФК «Спартак»
Юрий Жирков. Фото ФК «Спартак»
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Экс-защитник «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков в интервью «Матч ТВ» признался, что сомневается в возвращении в сборную России после полного восстановления от травмы.

Юрий Жирков.Сборная выгнала Жиркова. Колонка Казакова

— Представители сборной с вами связывались?

— Когда тренировался, видел и Онопко, и Писарева. Просто пообщались и все. А зачем со мной связываться, если я был травмирован и без команды? Я же не Кузяев (улыбается). Но это, шутка, конечно. Если серьезно, куда мне в сборную. Думаю, что даже когда окончательно вылечусь, в ней вряд ли буду.

— Но в целом, получается, еще не наигрались?

— Когда получаешь травму, всегда хочется преодолеть проблему и играть! Так что будем стараться вернуться.

— Поддержку на эту тему со стороны друзей и хороших знакомых чувствуете?

— Тут был на эту тему случай. Тренировался, где «Строгино» работает. Переодеваюсь на улице, вижу, идет человек, явно тренер. Чувствую, что идет именно ко мне. Так и есть. Подходит и говорит: «Здравствуйте, Юра. Хватит футбол мучить! Неужели еще играть хотите!». В общем практически «наехал», мол пора заканчивать. Про себя подумал — надо же, у человека прямо необходимость была подойти ко мне, что-то мне такое сказать, причем явно с претензией (улыбается).

— Обратных ситуаций тоже, наверняка, немало, когда вас просят не заканчивать, а продолжать карьеру?

— Есть такие случаи, их действительно много. Но посмотрим как сложится. Повторюсь, все зависит от предложений. А дальше, будем думать.

У 38-летнего игрока после ухода из «Зенита» на данный момент нет профессионального контракта. Ранее сообщалось, что он может вернуться в ЦСКА, но эта информация не подтвердилась.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvnews_NI1410520_Noga_prakticheski_zdorova_Gotov_rassmatrivat_predlozhenija__jeshhe_god_khochu_poigrat_Jurij_Zhirkov_dal_intervju_Match_TV

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Евгений Козинов все материалы автора

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