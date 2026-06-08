Тренер сборной России Онопко рассказал забавную историю из жизни в Испании

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о жизни в Европе.

— Есть ли у вас какая-то забавная ситуация, связанная с жизнью в Европе?

— Мне повезло в карьере, был очень много хороших тренеров. Не очень люблю шутить, но рассказу про Луиса Арагонеса. Он все время на меня кричал: «русо, русо». Это меня заводило. Перед играми ходили на прогулки. Вспоминаю со смехом «русо, русо». Он имел в виду, что я русский.

— Как вас называли в команде?

— Виктор.

Онопко с 1996 по 2003 года выступал за испанские «Овьедо» и «Райо Вальекано».

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