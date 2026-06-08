Онопко считает, что у Кривцова есть шанс стать футболистом мирового уровня

Тренер сборной России Виктор Онопко поделился мнением об игре хавбека Никиты Кривцова перед BetBoom товарищеским матчем между Россией и Тринидадом и Тобаго.

Игра пройдет в Калининграде во вторник, 9 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

— Если бы на поле было девять Никит Кривцовых с его точным пасом, умом и видением, смогли бы мы легко проходить оборону соперника, забивать в пустые ворота?

— Вам Кривцов нравится? Хотите так же забивать? Хорошо, когда у вас есть такой пример. Футбол тем и прекрасен, что на поле не бывает одинаковых игроков. За это и любят футбол. Кто-то много борется, обводит, у кого-то техника лучше. Никита очень работоспособный.

— У него есть шансы в будущем выйти на супермировой уровень?

— Есть. Самое главное — пахать и работать. Если нет, ты ничего не добьешься. Хорошо, что вы берете пример с него.