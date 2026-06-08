В Тринидаде и Тобаго заявили, что сборной Гренады понравился матч с Россией

Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг ответил, были ли у него сомнения о необходимости игры со сборной России.

— Были ли сомнения, ехать ли на матч против России, которая давно не играет на международных соревнованиях? Сейчас нам такая игра нужна. Сборная России — сильная команда.

Пресс-атташе сборной Тринидада и Тобаго: Мы говорили перед поездкой с командой Гренады. Им очень понравился матч против сборной России. Так что мы готовы играть с более сильной командой.

Встреча пройдет в Калининграде во вторник, 9 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Матч между Россией и Гренадой (5:0) прошел 19 марта на «ВТБ Арене» в Москве.

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