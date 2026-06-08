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8 июня, 15:13

Вратарь сборной России Митрюшкин: «На матче в Калининграде жду атмосферу, какая бывает на играх в РПЛ»

Александр Абустин
корреспондент

Вратарь сборной России Антон Митрюшкин поделился ожиданиями от BetBoom товарищеского матча против сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Игра состоится во вторник, 9 июня. Ранее в пресс-службе РФС сообщили «СЭ», что на матч реализовано около 30 тысяч билетов.

— Что ожидаете от Калининграда?

— Жду атмосферу, какая бывает на играх в чемпионате. Здесь такие же болельщики, как и в Волгограде. Город любит футбол, живет им. Стадион заполняется хорошо. Надеюсь, на сборную придет еще больше людей, — сказал Митрюшкин.

28 мая Россия в Каире уступила Египту со счетом 0:1, а 5 июня в Волгограде разгромила Буркина-Фасо (3:0).

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