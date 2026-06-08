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8 июня, 08:14

Андреева поднялась на шестое место в мировом рейтинге

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с восьмой на шестую строчку в обновленном рейтинге WTA.

6 июня 19-летняя спортсменка выиграла «Ролан Гаррос», завоевав первый в карьере титул «Большого шлема». В финале Андреева победила польку Майю Хвалиньскую, которая прибавила 93 позиции и заняла 21-е место в мировом рейтинге.

Россиянка Диана Шнайдер, уступившая Хвалиньской в полуфинале Открытого чемпионата Франции, поднялась на семь позиций и стала 16-й. Еще одна российская теннисистка — Анна Калинская, проигравшая Хвалиньской в четвертьфинале, переместилась с 24-й на 20-ю строчку.

Россиянка Екатерина Александрова опустилась на 17-е место, ее соотечественница Людмила Самсонова — на 35-е. Экс девятая ракетка мира Вероника Кудерметова впервые с 2018 года покинула топ-100 рейтинга и теперь располагается на 104-й строчке.

Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко, которая в четвертьфинале «Ролан Гаррос» потерпела поражение от Шнайдер. Второй идет представительница Казахстана Елена Рыбакина, третьей — полька Ига Свентек.

Мирра Андреева.Мирра вступила в «золотой клуб». Теперь ей станет намного сложнее

Рейтинг WTA от 8 июня:

1 (1)*. Арина Соболенко (Белоруссия) — 9090 очков

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143

3 (3). Ига Свентек (Польша) — 6733

4 (5). Джессика Пегула (США) — 6056

5 (6). Аманда Анисимова (США) — 5848

6 (8). Мирра Андреева (Россия) — 5751

7 (4). Коко Гауфф (США) — 4879

8 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4315

9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3670

10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 3438...

16 (23). Диана Шнайдер (Россия) — 2506

17 (14). Екатерина Александрова (Россия) — 2449...

20 (24). Анна Калинская (Россия) — 2212

21 (114). Майя Хвалиньская (Польша)...

35 (27). Людмила Самсонова (Россия) — 1405...

85 (80). Анастасия Захарова (Россия) — 886...

96 (117). Алина Корнеева (Россия) — 793...

104 (85). Вероника Кудерметова (Россия) — 738

*Предыдущая позиция в рейтинге WTA

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Теннис
Анна Калинская
Арина Соболенко
Вероника Кудерметова
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
Майя Хвалиньска
Мирра Андреева
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