Россия и Тринидад и Тобаго сыграют в товарищеском матче 9 июня

Сборные России и Тринидада и Тобаго сыграют товарищеский матч на летнем учебно-тренировочном сборе.

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09 июня, 20:00. Ростех Арена (Калининград)

Дата и время начала матча Россия — Тринидад и Тобаго

BetBoom матч сборных России и Тринидада и Тобаго пройдет во вторник, 9 июня. Матч примет «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Где смотреть трансляцию матча Россия — Тринидад и Тобаго

В прямом эфире матч покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 19.30 мск, за час до игры. Кроме того, трансляция будет доступна в окне федерального телеэфира на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборной. Следить за ключевыми событиями игры Россия — Тринидад и Тобаго можно также в матч-центре и разделе о национальной команде на нашем сайте.

28 мая в Каире наша национальная команда уступила Египту (0:1), а 5 июня обыграла Буркина Фасо в Волгограде (3:0).

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