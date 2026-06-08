Онопко — перед матчем с Тринидадом и Тобаго: «Все игроки готовы выйти»

Тренер сборной России Виктор Онопко заявил, что все игроки национальной команды готовы выйти в BetBoom товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго.

Игра пройдет в Калининграде во вторник, 9 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

— Все ли готовы к матчу?

— Все ребята, которые приехали, 20 полевых, три вратаря, все готовы выйти.

— Карпин говорил, что второй тайм против Буркина-Фасо вышел провальным. Вынесли уроки из этого матча?

— Мы посмотрели, разобрали, пообщались. Сделали выводы. Уходишь на перерыв, ведешь 2:0. Плюс удаление у соперника. Может, думали, что будет полегче. Так всегда, когда соперника удаляют, он играет внимательнее. Во втором тайме у нас были подходы, моменты, забили гол. Выводы были сделаны. Хороший праздник случился в Волгограде. Спасибо за это РФС, спасибо болельщикам, которые приехали в Волгоград. Калининград уже принимал большой футбол. Рад, что мы играем в такие прекрасных городах России. Те сборные, которые приезжают, в таком восторге! Они делают фото стадионов. Даже судьи! Таких стадионов в мире очень мало. Все для страны, для болельщиков. Ребята это все прекрасно понимают.

— Как вам газон стадиона в Калининграде?

— Когда вышел, сразу сказал, что поле очень хорошее. Мне такая трава нравится! Быстрая, мягкая. Великолепный газон.