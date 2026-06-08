Онопко объяснил отсутствие Карпина на пресс-конференции перед матчем с Тринидадом и Тобаго

Тренер сборной России Виктор Онопко объяснил отсутствие главного тренера Валерия Карпина на пресс-конференции перед BetBoom товарищеским матчем с Тринидадом и Тобаго.

— Почему сегодня на пресс-конференции нет Карпина?

— Валерий Георгиевич давал очень много интервью. Решили разбавить немного. Чтобы вам тоже было интереснее.

Игра пройдет в Калининграде во вторник, 9 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.