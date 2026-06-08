Игроки «Балтики» Петров и Бевеев надеются сыграть в матче с Тринидадом и Тобаго

Игроки «Балтики» Максим Петров и Мингиян Бевеев прокомментировали предстоящий BetBoom товарищеский матч против Тринидада и Тобаго.

— Что думаете о предстоящей игре?

— Для нас было бы очень круто сыграть при своих болельщиках на родном стадионе. Надеемся, что выйдем.

— Довольны своей игрой?

Рады, что мы в сборной, что нас вызывают. Прикладываем все усилия, чтобы оказаться тут. Себя оценивать мы не можем, это делает тренер, а после вносит коррективы.

Мингиян Бевеев: Наше нахождение здесь — сигнал, что все делаешь не зря. Какие-то минусы будут, потому что футбол состоит из ошибок. Если бы никто не ошибался, счет всегда был бы 0:0.

Встреча пройдет в Калининграде во вторник, 9 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ранее сборная России 28 мая в Каире уступила Египту (0:1), а 5 июня в Волгограде разгромила Буркина-Фасо (3:0).

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