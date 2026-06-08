Онопко: «У Ибрагимова есть все, чтобы быть классным футболистом»

Тренер сборной России Виктор Онопко оценил игру форварда Амира Ибрагимова перед BetBoom товарищеским матчем между Россией и Тринидадом и Тобаго.

— Что скажете про Ибрагимова?

Виктор Онопко: Видно характер, видно хорошее желание. Это очень важно. Понятно, может, не хватает опыта выступления на международном уровне. У него были свои минуты с Буркина-Фасо. Мы следим за всеми футболистами. Естественно, вызываем лучших. У всех есть шанс, кого вызвали. Пример — футболисты «Балтики». Главное использовать свой шанс. У Амира есть все, чтобы быть хорошим и классным футболистом.

Максим Петров: Амир позитивный, молодой и открытый парень. Он быстро влился в коллектив. Видно, что обученный. Поэтому все шансы есть.

Игра пройдет в Калининграде во вторник, 9 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.