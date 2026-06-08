Тренер сборной России Онопко — о советах молодым футболистам: «Никогда не люблю что-то навязывать»

Тренер сборной России Виктор Онопко, рассказал что рассказывает молодым футболистам из своей карьеры.

— Сегодня показывали матч Россия — Тунис 2002 года. Вы участвовали в нем и неплохо сыграли. Нет ли у вас ностальгии по тем временам? Что переносите из того времени нынешним футболистам?

— Тогда было очень жарко, но мы выиграли. Ностальгия всегда есть. Даже когда выхожу на стадион, чувствую атмосферу.

Когда построили «Лужники», мы играли за ЦСКА против «Реала». В первый раз вышел на новый стадион и обалдел! Мы стояли с Гончаренко на бровке, а я радовался такому великому стадиону, атмосфере. Бывает, в тренировках хочется поучаствовать, но сейчас уже здоровье не позволяет, как раньше.

Никогда не люблю что-то навязывать. Могу подсказать в индивидуальной беседе. Особенно молодым или тем, кто приезжает впервые. Нужно общаться, иметь контакт с футболистом. Это был самый длинный сбор: две недели, три игры. Было время для общения. И тренеру, и ребятам это полезно.

9 июня сборная России сыграет с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ранее сборная России 28 мая в Каире уступила Египту (0:1), а 5 июня в Волгограде разгромила Буркина-Фасо (3:0).

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