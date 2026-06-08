Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

8 июня, 20:30

Тренер сборной России Онопко — о советах молодым футболистам: «Никогда не люблю что-то навязывать»

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер сборной России Виктор Онопко, рассказал что рассказывает молодым футболистам из своей карьеры.

— Сегодня показывали матч Россия — Тунис 2002 года. Вы участвовали в нем и неплохо сыграли. Нет ли у вас ностальгии по тем временам? Что переносите из того времени нынешним футболистам?

— Тогда было очень жарко, но мы выиграли. Ностальгия всегда есть. Даже когда выхожу на стадион, чувствую атмосферу.

Когда построили «Лужники», мы играли за ЦСКА против «Реала». В первый раз вышел на новый стадион и обалдел! Мы стояли с Гончаренко на бровке, а я радовался такому великому стадиону, атмосфере. Бывает, в тренировках хочется поучаствовать, но сейчас уже здоровье не позволяет, как раньше.

Никогда не люблю что-то навязывать. Могу подсказать в индивидуальной беседе. Особенно молодым или тем, кто приезжает впервые. Нужно общаться, иметь контакт с футболистом. Это был самый длинный сбор: две недели, три игры. Было время для общения. И тренеру, и ребятам это полезно.

9 июня сборная России сыграет с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ранее сборная России 28 мая в Каире уступила Египту (0:1), а 5 июня в Волгограде разгромила Буркина-Фасо (3:0).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Виктор Онопко
Футбол
Сборная России по футболу
Читайте также
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2026 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная Тринидада и Тобаго проведет в небе 19 часов, чтобы добраться домой из Калининграда
Сборная России вернулась в Москву после матча с Тринидадом и Тобаго
Батраков: «Сегодня был день, который хочется запомнить»
Кинг: «Игра с таким сильным соперником, как сборная России, стала отличным испытанием»
Бевеев: «Могли забить больше Тринидаду, но не забили»
Батраков о матче с Тринидадом и Тобаго: «Приятно забить в день рождения»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Онопко — о невызове Сафонова в сборную России: «Был тяжелый сезон. Дали ему паузу»

Онопко — перед матчем с Тринидадом и Тобаго: «Все игроки готовы выйти»
Новости
RSS RSS
Все новости