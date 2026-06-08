Умяров не сыграет с Тринидадом и Тобаго из-за простуды

Полузащитник сборной России Наиль Умяров из-за простуды пропустит BetBoom товарищеский матч против Тринидада и Тобаго.

«У нас каждый день что-то происходит. Видимо, поймали какой-то вирус, человек 11 за три дня. То один пропускает, то другой, то температура поднимается. Умяров поэтому даже не приехал, у него высокая температура», — цитирует главного тренера Валерия Карпина matchtv.ru.

Игра пройдет в Калининграде во вторник, 9 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.