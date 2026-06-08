Тренер Тринидада и Тобаго Кинг оценил игру нападающих сборной России

Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг оценил игру сборной России.

— Мы анализировали игру сборной России, могу отметить игру нападающих. Это сильная команда, играть будет тяжело. Но надеемся, что за счет дисциплины мы сможем провести матч достойно. Пока не было возможности пообщаться с Карпиным, но я обязательно найду на это время.

Встреча пройдет в Калининграде во вторник, 9 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ранее сборная России 28 мая в Каире уступила Египту (0:1), а 5 июня в Волгограде разгромила Буркина-Фасо (3:0).

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