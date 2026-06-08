Россия и Тринидад и Тобаго сыграют в товарищеском матче 9 июня

Сборная России проведет товарищескую игру с Тринидадом и Тобаго на «Ростех Арене» в Калининграде. Стартовый свисток встречи во вторник, 9 июня, — в 20.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

09 июня, 20:00. Ростех Арена (Калининград)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи россиян с буркинийцами. С ключевыми событиями и результатом игры Россия — Тринидад и Тобаго можно заодно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире BetBoom матч России — Тринидада и Тобаго транслируют каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне федерального телеэфира.

На открытии игры выступят Найк Борзов и группа «Пропаганда». Найк Борзов представит номер-открытие непосредственно в чаше стадиона «Ростех Арена» и исполнит свой хит «Верхом на звезде». Группа «Пропаганда» станет музыкальным хедлайнером предматчевой программы и исполнит свои главные хиты на площади перед стадионом. Гимн России исполнит ансамбль песни и пляски Балтийского флота.

Сборная России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде