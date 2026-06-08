Тренер Тринидада и Тобаго Кинг — о матче с Россией: «Ливай Гарсия не приедет из-за семейных проблем»

Главный тренер Тринидада и Тобаго Дерек Кинг рассказал, что форвард «Спартака» Ливай Гарсия не примет участия в BetBoom товарищеском матче с Россией.

Игра пройдет в Калининграде во вторник, 9 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«К сожалению, из-за семейных проблем он не смог приехать. Мы уверены, что много фанатов Гарсии есть в России, и они нас поддержат», — сказал Кинг журналистам.

28 мая Россия в Каире уступила Египту (0:1), а 5 июня в Волгограде разгромила Буркина-Фасо (3:0).

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