Капитан Тринидада и Тобаго Рамперсад: «Сборная России очень сильная команда»

Полузащитник и капитан сборной Тринидада и Тобаго Андре Рамперсад поделился ожиданиями от BetBoom товарищеского матча против сборной России.

— Это мой первый раз в России. Сборная России очень сильная команда. С нетерпением ждем предстоящей игры.

Встреча пройдет в Калининграде во вторник, 9 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ранее сборная России 28 мая в Каире уступила Египту (0:1), а 5 июня в Волгограде разгромила Буркина-Фасо (3:0).

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