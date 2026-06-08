Тренер сборной России Онопко: «Игроки «Балтики» показали, что достойны играть за сборную»

Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал предстоящий BetBoom товарищеский матч против Тринидада и Тобаго.

— Состав узнаете завтра. У нас не так много информации о сборной Тринидада и Тобаго. Тем не менее провели пару теоретических занятий. Посмотрели, как команда обороняется, играет с мячом. Для нас главное, как играем мы. У нас есть три зоны для прессинга. Плюс как будем атаковать. Если вы смотрите внимательно, то понимаете, как мы хотим играть.

Все ребята готовы выйти. Конечно, игроки «Балтики» свой шанс используют. Приятно, что появляются личности, футболисты, достойные вызова. Они показали, что достойны играть за сборную.

Встреча пройдет в Калининграде во вторник, 9 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ранее сборная России 28 мая в Каире уступила Египту (0:1), а 5 июня в Волгограде разгромила Буркина-Фасо (3:0).

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