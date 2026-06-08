Бевеев: «Из Тринидада и Тобаго знаю только Ливая Гарсию»

Защитник сборной России Мингиян Бевеев поделился мнением о сборной Тринидада и Тобаго перед BetBoom товарищеским матчем.

— Конечно, нам показывали теорию, плюсы, минусы, как действовать, — сказал Бевеев на пресс-конференции. — Из сборной Тринидада знаю только Ливая Гарсию. Но Умяров сказал, что он не приехал. Думаю, что индивидуально игроки что-то могут на поле, так что нужно быть сконцентрированным и выполнять установки тренерского штаба.

— Мы без конца слышим про «ауты Бевеева». Увидим нечто подобное в сборной?



— Наверное, здесь просто немного другой уровень. Конечно же, ауты расписаны, как и любой стандарт. Здесь ребята играют за счет других качеств. Столько времени тратить, как я трачу в клубе, нецелесообразно. Пока не доводилось пользоваться своим лучшим качеством.

Игра пройдет в Калининграде во вторник, 9 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.