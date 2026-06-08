Гаджиев: «Для чего махачкалинскому «Динамо» нужен Газизов? Он самовольно присвоил агентскую выплату за Касинтуру»

Бывший президент махачкалинского «Динамо» выступил с критикой в адрес генерального директора клуба Шамиля Газизова.

По словам Гаджиева, у него был разговор с главой Дагестана Сергеем Меликовым о целесообразности работы Газизова в клубе. В начале 2026 года в «Динамо» упразднили должность президента клуба, которую занимал Гаджиев.

«Для чего конкретно «Динамо» нужен Газизов? Почему профильный работник, создавший и продвинувший клуб, задвигается на задний план, а нефутбольные люди остаются у штурвала?» — приводит слова Гаджиева Sport24.

Также Гаджиев обвинил Газизова в присвоении агентской выплаты за трансфер экс-игрока махачкалинцев Эгаша Касинтуры в «Ахмат».

«Бесполезный был, по большому счету, разговор. В ходе которого, правда, выяснилось: агентская выплата за трансфер Эгаша Касинтуры в «Ахмат» не санкционирована главой республики, а присвоена Газизовым самовольно. Получается, у клуба нет полутора миллионов рублей для обследования мальчишек из академии, зато есть деньги на агентский откат. И это только про одну сделку речь», — добавил Гаджиев.

Газизов занимает пост генерального директора махачкалинского «Динамо» с лета 2023 года. До этого он работал в «Уфе» и «Спартаке».

В прошедшем сезоне «Динамо» с 26 очками заняло 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах за место в высшем дивизионе махачкалинцы обыграли «Урал» (1:0; 2:0).

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