Гаджиев: «Для чего махачкалинскому «Динамо» нужен Газизов? Он самовольно присвоил агентскую выплату за Касинтуру»
Бывший президент махачкалинского «Динамо» выступил с критикой в адрес генерального директора клуба Шамиля Газизова.
По словам Гаджиева, у него был разговор с главой Дагестана Сергеем Меликовым о целесообразности работы Газизова в клубе. В начале 2026 года в «Динамо» упразднили должность президента клуба, которую занимал Гаджиев.
«Для чего конкретно «Динамо» нужен Газизов? Почему профильный работник, создавший и продвинувший клуб, задвигается на задний план, а нефутбольные люди остаются у штурвала?» — приводит слова Гаджиева Sport24.
Также Гаджиев обвинил Газизова в присвоении агентской выплаты за трансфер экс-игрока махачкалинцев Эгаша Касинтуры в «Ахмат».
«Бесполезный был, по большому счету, разговор. В ходе которого, правда, выяснилось: агентская выплата за трансфер Эгаша Касинтуры в «Ахмат» не санкционирована главой республики, а присвоена Газизовым самовольно. Получается, у клуба нет полутора миллионов рублей для обследования мальчишек из академии, зато есть деньги на агентский откат. И это только про одну сделку речь», — добавил Гаджиев.
Газизов занимает пост генерального директора махачкалинского «Динамо» с лета 2023 года. До этого он работал в «Уфе» и «Спартаке».
В прошедшем сезоне «Динамо» с 26 очками заняло 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах за место в высшем дивизионе махачкалинцы обыграли «Урал» (1:0; 2:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5