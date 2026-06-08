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8 июня, 10:31

Гаджиев: «Для чего махачкалинскому «Динамо» нужен Газизов? Он самовольно присвоил агентскую выплату за Касинтуру»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший президент махачкалинского «Динамо» выступил с критикой в адрес генерального директора клуба Шамиля Газизова.

По словам Гаджиева, у него был разговор с главой Дагестана Сергеем Меликовым о целесообразности работы Газизова в клубе. В начале 2026 года в «Динамо» упразднили должность президента клуба, которую занимал Гаджиев.

«Для чего конкретно «Динамо» нужен Газизов? Почему профильный работник, создавший и продвинувший клуб, задвигается на задний план, а нефутбольные люди остаются у штурвала?» — приводит слова Гаджиева Sport24.

Также Гаджиев обвинил Газизова в присвоении агентской выплаты за трансфер экс-игрока махачкалинцев Эгаша Касинтуры в «Ахмат».

«Бесполезный был, по большому счету, разговор. В ходе которого, правда, выяснилось: агентская выплата за трансфер Эгаша Касинтуры в «Ахмат» не санкционирована главой республики, а присвоена Газизовым самовольно. Получается, у клуба нет полутора миллионов рублей для обследования мальчишек из академии, зато есть деньги на агентский откат. И это только про одну сделку речь», — добавил Гаджиев.

Газизов занимает пост генерального директора махачкалинского «Динамо» с лета 2023 года. До этого он работал в «Уфе» и «Спартаке».

В прошедшем сезоне «Динамо» с 26 очками заняло 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах за место в высшем дивизионе махачкалинцы обыграли «Урал» (1:0; 2:0).

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Источник: Sport24
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Эгаш Касинтура
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
Шамиль Газизов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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