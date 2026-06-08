Тренер Тринидада и Тобаго Кинг: «Матч со сборной России станет для нас хорошей проверкой»

Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг прокомментировал предстоящий BetBoom товарищеский матч против сборной России.

— Для нас это серьезная игра. Мы надеемся, что все пройдет хорошо. Надеемся, матч с такой серьезной командой станет для нас хорошей проверкой.

Дорога была очень долгой. Сначала в Нью-Йорк, потом в Турцию, потом в Москву и затем в Калининград. Это было долго путешествие. Не было возможности посетить какие-то достопримечательности. Мы сфокусированы на игре. Большая разница во времени, нам надо было отдохнуть после перелета и подготовиться к матчу.

Игра пройдет в Калининграде во вторник, 9 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ранее сборная России 28 мая в Каире уступила Египту (0:1), а 5 июня в Волгограде разгромила Буркина-Фасо (3:0).

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