Вахания — о Тринидаде и Тобаго: «Команда, которая старается играть в футбол, должно быть интересно»

Защитник сборной России Илья Вахания рассказал о своем состоянии перед BetBoom товарищеским матче против Тринидада и Тобаго.

— Как настроение после Волгограда?

— Отличное, ждем следующей игры.

— Лето, хорошая погода. Об отпуске уже думаете?

— Стараемся думать о предстоящей игре. После матча уже задумаемся об отпуске.

— Что знаете о сопернике?

— Команда, которая старается играть в футбол. Просто так мяч не выбивают, выходят из-под обороны через короткий пас. Должно быть интересно.

— За кем будете следить на чемпионате мира?

— За сборной Испании. Фаворитами назову тоже их.

Игра пройдет в Калининграде во вторник, 9 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ранее сборная России 28 мая в Каире уступила Египту (0:1), а 5 июня в Волгограде разгромила Буркина-Фасо (3:0).

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