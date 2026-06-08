Вахания — о Тринидаде и Тобаго: «Команда, которая старается играть в футбол, должно быть интересно»
Защитник сборной России Илья Вахания рассказал о своем состоянии перед BetBoom товарищеским матче против Тринидада и Тобаго.
— Как настроение после Волгограда?
— Отличное, ждем следующей игры.
— Лето, хорошая погода. Об отпуске уже думаете?
— Стараемся думать о предстоящей игре. После матча уже задумаемся об отпуске.
— Что знаете о сопернике?
— Команда, которая старается играть в футбол. Просто так мяч не выбивают, выходят из-под обороны через короткий пас. Должно быть интересно.
— За кем будете следить на чемпионате мира?
— За сборной Испании. Фаворитами назову тоже их.
Игра пройдет в Калининграде во вторник, 9 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Ранее сборная России 28 мая в Каире уступила Египту (0:1), а 5 июня в Волгограде разгромила Буркина-Фасо (3:0).