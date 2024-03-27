Петрушин заявил, что не видит смысла менять Карпина на посту главного тренера сборной России

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на информацию о том, что РФС в ближайшее время начнет переговоры о новом контракте с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Немного напрягает, что он работает и в клубе, и в сборной. А так он действует неплохо. Особенно, если отталкиваться от матча с Сербией. Хотя удаление, конечно, смазало рисунок игры. Но мне понравились действия наших в игре с сербами. Я не вижу смысла менять Карпина», — цитирует Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Действующий контракт 55-летнего тренера с РФС рассчитан до 31 июля 2024-го. В марте национальная команда России под руководством Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0.