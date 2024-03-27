Смородская: «Возможное продление контракта с Карпиным — хорошая новость для российского футбола»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Валерий Карпин должен продолжить работу на посту главного тренера сборной России.

Ранее «СЭ» стало известно, что РФС продлит контракт с Карпиным до 2026 года.

«Возможное продление контракта с Карпиным — хорошая новость для российского футбола. Надеюсь, что ничего не сорвется и новое соглашение будет подписано, потому что Карпин справляется со своей работой хорошо. На сегодняшний день Карпин — лучший вариант для национальной команды из всех возможных», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Действующий контракт 55-летнего тренера с РФС рассчитан до 31 июля 2024-го. В марте национальная команда России под руководством Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0.