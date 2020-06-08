Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что перенос Евро-2020 нужно просто принять. Ранее тренер сборной Италии Роберто Манчини? отметил, что перенос будет плюсом для его команды.

— Могу понять Манчини. Италия при предыдущем тренере не попала на ЧМ-2018, и Роберто существенно обновил состав. Итальянец создает фактически новую команду, у которой появляется дополнительный год, чтобы укрепить связи, — цитирует «Деловой Петербург» Черчесова. — Хотя отборочный цикл к ЧЕ-2020 Италия прошла настолько успешно, что уже по казала плоды работы Манчини... В сборной России иная ситуация с составом. У нас не было необходимости столь кардинально его менять, хотя в любом случае жизнь идет вперед, а значит, определенные изменения в обойме должны происходить. Они у нас и происходят. Перенос Евро-2020 на год? Не берусь сказать, плюс это или минус для нас. Скорее это просто некая данность, которую надо было принять. Что мы и сделали. А дальше будем внимательно следить за кандидатами, как и раньше.