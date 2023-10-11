Главный тренер сборной Камеруна заявил, что доволен погодой в Москве перед матчем с Россией

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг заявил, что ему нравится погода в Москве перед товарищеским матчем против сборной России.

— Были ли другие варианты соперника на эту дату? Почему выбрали не самую африканскую погоду?

— Я люблю этот климат! Нам нравится погода. Вопрос в том числе в сохранении истории, тут ничего не изменишь. Сейчас Россия — самый удачный соперник для Камеруна.

Матч Россия — Камерун состоится в четверг, 12 октября, в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.