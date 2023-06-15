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Сегодня, 16:23

Объявлен состав молодежной сборной России на товарищеский матч с Белоруссией

Мария Гусева
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Сборная России U-21 объявила стартовый состав на товарищеский матч с национальной командой Белоруссии U-21.

Сборная России U-21: Худяков, Коледин, Лепский, Бочаров, Крашевский, Пяткин, Васильев, Зорин, Барановский, Зазвонкин, Мелешин.

Запасные: Веселов, Голиков, Бескибальный, Першин, Лукин, Бессмертный, Грибакин, Козлов, Дмитриев, Раков.

Встреча пройдет сегодня, 15 июня, в Минске. Начало матча — 17.00 по московскому времени.

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