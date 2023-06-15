Георгиев назвал бан российского футбола большой глупостью

Бывший полузащитник «Терека», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга» Благой Георгиев высказался о бане российского футбола в УЕФА и ФИФА.

«Это такая большая глупость! У меня просто нет слов, как это описать. Люди, которые смешивают политику и футбол, для меня непонятны. А страдают от этого футболисты, которые не имеют к происходящему отношения. Они ведь ничего не сделали. И болельщики, которые хотят видеть свои команды в матчах с лучшими. Я надеюсь, люди, которые принимают такие решения, хотя бы раз в жизни подумают головой. Это неправильно. Думаю, Россия должна играть в Европе. Ваша страна — часть европейской культуры. Надо скорее отменить все футбольные санкции. Вы заслуживаете того, чтобы играть», — приводит слова Георгиева «РБ Спорт».

Российский клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.