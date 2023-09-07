Обляков поделился ожиданиями от матча сборной России с Катаром
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков заявил, что футболисты сборной России надеются показать свой уровень в товарищеском матче с командой Катара.
«Ожидания — сыграть матч, давно не виделись с ребятами. Показать свою игру, свой уровень», — приводит слова Облякова ТАСС.
12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб». Встреча начнется в 18.15 по мск.
Источник: https://tass.ru/sport/18678833
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