Обляков поделился ожиданиями от матча сборной России с Катаром

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков заявил, что футболисты сборной России надеются показать свой уровень в товарищеском матче с командой Катара.

«Ожидания — сыграть матч, давно не виделись с ребятами. Показать свою игру, свой уровень», — приводит слова Облякова ТАСС.

12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб». Встреча начнется в 18.15 по мск.