Шпилевский: «Разорвут ли сербы сборную России? Не думаю»

Отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский ответил на вопрос, кто является фаворитом товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Россия и Сербия — это классная вывеска, топ, однозначно. У меня много знакомых сербов, все в ожидании матча. Для российских футболистов это хороший шанс проверить свои силы. Разорвут ли сербы сборную России? Не думаю. Я смотрел несколько матчей РПЛ в последнее время, уровень лиги довольно хороший. Все решает качество определенных футболистов, у ребят в сборной России оно есть», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Матч сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск. Игру рассудит бригада турецких арбитров во главе с Ардой Кардешлером.

25 марта команда Валерия Карпина проведет еще одну товарищескую встречу. Ее соперником станет Парагвай.