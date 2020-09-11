Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал о своих мыслях перед ударом нападающего сборной Испании Яго Аспаса в серии пенальти в 1/8 финала чемпионата мира. После промаха испанца сборная России вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ.

«Ни о чем и не думал. На протяжении всей карьеры во время пенальти одна мысль: будет гол или нет, забьет или не забьет, — сказал Акинфеев в эфире программы «Коммент. Шоу». — Как я готовился к серии пенальти? Черчесов показал, кто куда бьет, это нормальная практика в мире. Конечно, исполняющий удар может пробить в другую сторону, тут не угадаешь. Здесь же Аспас пробил по центру, я упал вправо, но отбил».