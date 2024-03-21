На товарищеский матч между сборными России и Сербии продали все билеты

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что все билеты на товарищеский матч между командами России и Сербии проданы.

«Все билеты проданы», — приводит ТАСС слова представителя службы коммуникаций РФС.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, сколько заплатили сборным Камеруна, Сербии и Парагвая за товарищеские матчи со сборной России.

Матч между Россией и Сербией пройдет в четверг, 21 марта, на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Последний товарищеский матч национальная команда провела 20 ноября 2023-го с Кубой, победив со счетом 8:0. С 2022 года российская национальная команда не участвует в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.