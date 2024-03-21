В РФС рассказали, сколько заплатили сборным Камеруна, Сербии и Парагвая за матчи с Россией

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, сколько заплатили сборным Камеруна, Сербии и Парагвая за товарищеские матчи со сборной России.

«За приезд в Россию сборной Камеруна мы заплатили не 900 тысяч евро. Сколько? В два раза меньше плюс-минус. Сербии и Парагваю же мы заплатили еще меньше — и тем и тем. У всех сборных, кто к нам приезжает, большие расходы. Любая сборная — это 45-60 человек. Любая сборная летит сюда с дополнительными пересадками. Плюс возникают расходы по привозу игроков в место общего сбора с учетом всей специфики логистики. Так что цена вырастает.

Мы платим федерации, а они дальше решают все вопросы. Мы не оплачиваем перелеты дополнительно. Они могут доехать на телеге, дойти пешком — сэкономить. Но вряд ли эти уважаемые люди на такое пойдут», — приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

Сборная России 12 октября 2023 года в товарищеском матче встречалась с Камеруном. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян.

Товарищеские матчи россиян с Сербией и Парагваем пройдут на стадионе «Динамо» в Москве 21 и 25 марта соответственно.