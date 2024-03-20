Мостовой поделился ожиданиями от матча России и Сербии: «Встреча с элитным соперником спустя долгое время»

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной Сербии.

«Для нас это интересная игра. Встреча с сильным соперником спустя долгое время, элитным соперником. Думаю, что будет интересно и им. Общался ли с Эраковичем? Да, общались с ним в преддверии матча, пожелали друг другу удачи. Возможно, мы будет пересекаться на поле, так как играет на одном фланге. Посмотрим, что будет в четверг», — сказал Мостовой «СЭ».

Игра состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Она начнется в 20.00.