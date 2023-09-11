Малафеев: «Карпин не снимал и не снимет с себя ответственности за успехи сборной России»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча национальной команды с Катаром. По его мнению, российские футболисты должны серьезно подходить ко всем играм.

«Считаю, что в принципе к любым играм против любой сборной нужно подходить серьезно и с максимальными задачами. К тому же я бы не недооценивал сборную Катара, команда приобрела опыт в матчах домашнего чемпионата мира, во внутреннем чемпионате с приходом звездных футболистов растет конкуренция. В конце-концов для сборной России в виду санкций каждый матч важен», — приводит «Спорт День за Днем» слова Малафеева.

Также он предположил, может ли главный тренер сборной России Валерий Карпин быть спокоен за свое будущее.

«Валерий Георгиевич высококвалифицированный специалист, который ни при каких обстоятельствах не снимал и не снимет с себя ответственности за то, что он делает», — добавил специалист.

12 сентября сборная России сыграет с Катаром на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Матч начнется в 18.15 по московскому времени.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.