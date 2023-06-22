Дюков: «Экипировщиком сборной России станет компания Jogel. Путь на импортозамещение взят»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о новом экипировщике сборной России компании Jogel.

— Стенд бренда Jogel был сегодня на конференции. Велись ли переговоры с другими брендами?

— Велись. Все компании называть не буду. Переговоры состоялись. По результатам неформального тендера было принято решение, что экипировщиком станет компания Jogel.

— Значит ли это, что РФС взял курс на импортозамещение?

— Компания Jogel производит, как спортивную форму, так и мячи. Путь на импортозамещение взят. Это касается и программного обеспечения. Например, такая компания как Ru-Stat производит продукт, который в состоянии заменить то, что в свое время предоставлял InStat.