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Сегодня, 12:06

Лантратов назвал сумасшедшими эмоции от вызова в сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь московского «Локомотива» Илья Лантратов получил сумасшедшие эмоции от проведенного сбора с командой России в сентябре.

«Обговаривали ли с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым мое участие в матче с Катаром? Конкретно, на какой минуте выйду, не обговаривали. Но было понимание, что буду играть. Вышел на 70-й минуте. Это сборная, сумасшедшие эмоции от сбора и от вызова в сборную. Понятно, что это была товарищеская игра, но это национальная команда, поэтому всегда приятно вызываться», — приводит слова Лантратова ТАСС.

27-летний Лантратов дебютировал за сборную России в 2023 году матче с Катаром (1:1). Во втором тайме он заменил в воротах Сафонова и через минуту пропустил мяч.

Источник: https://tass.ru/sport/18841007
Илья Лантратов
Футбол
Сборная России по футболу
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