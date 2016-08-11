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Контракт Черчесова с РФС будет рассчитан на два года

11 августа 2016, 12:03
Теги:
 
Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Черчесов в сборной

В эти минуты согласовываются детали контракта РФС и Станислава Черчесова, которого сегодня должны объявить главным тренером сборной России на исполкоме союза. Соглашение еще не подписано. Оно будет рассчитано на два года -  до конца домашнего чемпионата мира-2018. В тренерский штаб Черчесова должны войти Гинтарас Стауче, Мирослав Ромащенко, Владимир Паников, с которыми 52-летний специалист ранее работал в "Тереке""Амкаре", "Динамо" и "Легии". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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