Контракт Черчесова с РФС будет рассчитан на два года
11 августа 2016, 12:03
В эти минуты согласовываются детали контракта РФС и Станислава Черчесова, которого сегодня должны объявить главным тренером сборной России на исполкоме союза. Соглашение еще не подписано. Оно будет рассчитано на два года - до конца домашнего чемпионата мира-2018. В тренерский штаб Черчесова должны войти Гинтарас Стауче, Мирослав Ромащенко, Владимир Паников, с которыми 52-летний специалист ранее работал в "Тереке", "Амкаре", "Динамо" и "Легии". (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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