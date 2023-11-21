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Сегодня, 11:14

Колосков считает, что сборной России не стоит гордиться разгромом Кубы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил результат товарищеского матча между сборными России и Кубы.

«Такой матч в первую очередь нужен был для того, чтобы зрители насладились забитыми мячами, которых не хватало в последних играх. Негативный фон после ничьей с Кенией сменится на более благоприятный. Все ребята играли с большим желанием и самоотдачей, это было заметно. В матче против Кубы сборная России показала свою мощь, но гордиться разгромной победой не стоит. Все-таки соперник сильно уступал нам в классе. Карпину нужно продолжать работать с молодыми игроками, наигрывать состав, который в будущем будет представлять страну на крупных турнирах», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

20 ноября сборная России обыграла Кубу со счетом 8:0. Эта победа стала второй самой крупной в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), и один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-sbornaya-rossii-pokazala-moshh-no-gordit-sya-razgromom-kuby-ne-stoit/
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Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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