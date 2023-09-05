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Сегодня, 15:24

Карпин заявил, что его не удивила игра Кузяева в чемпионате Франции

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру полузащитника «Гавра» Далера Кузяева в чемпионате Франции.

«Меня не удивило то, как начал Кузяев во Франции. А почему меня должно удивлять? Забил два гола? Замечательно. Оценить переход? Ему не 15 лет. Ему уже 30 — он сам выбирает путь продолжения своей карьеры», — сказал Карпин.

Кузяев отметился голом в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (3:0). Этот мяч стал для россиянина вторым в четырех матчах за команду. Он подписал двухлетний контракт с «Гавром» в июле этого года.

По итогам тура 30-летний полузащитник вошел в символическую сборную вместе с игроком «Монако» Александром Головиным, который забил первый гол в сезоне в матче против «Ланса» (3:0).

Валерий Карпин
Далер Кузяев
Сборная России по футболу
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